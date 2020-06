Live-Musik : Rabaue treten zwei Mal in Dormagener Biergärten auf

Die Rabaue beim Open-Air-Konzert 2019 in Grevenbroich. Foto: Andreas Woitschützke

Dormagen Um die unter der Corona-Pandemie leidende Gastronomie zu unterstützen und Live-Musik zu spielen, treten die Rabaue in den Biergärten am Fährhaus Zons (10. Juli) und am Klosterhof Knechtsteden (12. Juli) auf.

Trotz Autokino und „Drive-In-Konzerte“, viele Bands vermissen den Live-Auftritt vor Publikum, das nicht im Fahrzeug sitzt. Dank einiger Lockerungen in der Corona-Zeit starten die „Rabaue“ am 2. Juli mit ihrer „Bierjaade Tour“ durch die Region. Dabei kommen die Musiker auch zwei Mal nach Dormagen: Am Freitag, 10. Juli, treten sie ab 20 Uhr am Fährhaus Zons auf, wo die Betreiber an den Wochenenden einen Rheinstrand im Biergarten bieten. Am Sonntag, 12. Juli, werden die Rabaue gegen 14.30 Uhr am Klosterhof Knechtsteden erwartet. Zuvor sind sie ab 11.30 Uhr im Dom Brauhaus in Leverkusen, um 17 Uhr wollen sie im Schloss Paffendorf in Bergheim sein.