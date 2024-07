Kultur in Dormagen Literarischer Sommer kommt nach Dormagen

Gerbrand Bakker wurde 1962 in Wieringerwaard geboren. Er ist Autor, Kolumnist und Gärtner. Seine Bücher sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt und haben ihm mehrfach Preise beschert. In „Der Sohn des Friseurs“ geht es um Simon, Friseur in dritter Generation. Doch im Gegensatz zu seinem Großvater hat er keine Leidenschaft fürs Haareschneiden und Rasieren. Als ein Stammkunde sich für die Geschichte des Vaters interessiert, wird auch Simon neugierig. Denn er hat seinen Vater nie kennengelernt.