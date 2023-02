Tierisches Dormagen Die berühmteste Instagram-Katze der Stadt

Wir wohnen fußläufig zum Rhein, haben hier so viele tolle Wiesen und Wälder um uns herum.“ So beschloss die Zonserin ihre Lilly ganz langsam an die Leine zu gewöhnen.Erst im Garten und dann immer mehr und immer weiter in die Welt hinaus. „Das ist die sicherste Art mit einer Katze nach draußen zu gehen. Sie sind immer in Reichweite und man braucht sich keine Sorgen zu machen, dass sie von einem Auto überfahren werden oder weglaufen. Natürlich entscheidet stets die Katze, wo sie draußen hin möchte. Es ist kein Hund. Der Mensch folgt der Katze beim Spaziergang. Nicht umgekehrt.“