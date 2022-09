lifehackpolitik in Dormagen : Jugendliche durchlaufen Praktikum

Dormagen Mit dem Projekt „#lifehackpolitik“ soll das Interesse der Jugendlichen für Politik geweckt werden. Einmal hatte die Aktion bereits stattgefunden.

Die Jugendlichen durften unter anderem in mehreren Veranstaltungen die Arbeit von Ratsfraktionen kennenlernen und in den kritischen Austausch mit dem Bürgermeister gehen. Zudem erlernten sie Wissenswertes über Kommunalpolitik und Verwaltung, nahmen an der Ratssitzung in der letzten Woche teil und führten eine eigene, fiktive Ratssitzung durch. „Das Interesse war sehr groß“, erzählt Julia Stöcker, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Dormagen. „Die Jugendlichen waren engagiert und zuverlässig und waren sehr interessiert und informiert über kommunal- wie weltpolitische Themen.“