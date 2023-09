Dormagner Bürgermeister sagt Etatvorstellung ab 10 bis 15 Millionen Minus in der Stadtkasse

Hinzu kommt ein ganz wichtiger Aspekt: Bis zu diesem Jahr können Kommunen Verluste oder Mindereinnahmen, die sich aus der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ergeben, in einem Sondertopf ausgliedern. Dieses Geld muss später über 50 Jahre zurückgezahlt werden. „Das hat die Landesregierung geändert, ab 2024 ist dies nicht mehr möglich“, so Lierenfeld, „hinzu kommt der negative Effekt durch die hohen Zinsen.“ Diese Situation habe Dormagen finanziell gesehen „Körner gekostet“. In den vergangenen Jahren sind bereits 40 Millionen Euro zusammengekommen, die buchhalterisch aus dem Kernhaushalt ausgelagert werden konnten. Jetzt ist die Situation für 2024 und die mittelfristige Finanzplanung eine andere – „der Haushalt wäre nicht mehr genehmigungsfähig“. Die Folge wäre ein Haushaltssicherungskonzept, in dem sich Dormagen vor Jahren schon einmal befunden hat, und bei dem der Rhein-Kreis Neuss die Federführung über die städtischen Finanzen insofern hätte, das alle Ausgaben abseits von Pflichtausgaben im Kreishaus vorgelegt und genehmigt werden müssten. „Das wollen wir vermeiden“, so Lierenfeld. „Aus dem Grund werden wir verwaltungsintern in den nächsten Wochen Effekte herausarbeiten, um gegenzusteuern. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit wenigen großen Maßnahmen den Haushaltsausgleich kurz- und mittelfristig darstellen können. Unser Ziel ist es, dem Rat im Oktober einen genehmigungsfähigen Haushalt zu präsentieren, der den Fraktionen weiterhin Beinfreiheit lässt“, so Lierenfeld weiter. „Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir Krisen bewältigen können.“ Im Übrigen hat er nicht die Erwartung, dass kurz- oder mittelfristig Geld von Bund oder Land kommt, um die Kommunen zu entlasten. „Ich befürchte, dass einige Kommunen in den nächsten Jahren vor dem Crash stehen.“