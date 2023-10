Weitere Proteste geplant Dormagener Apotheker kritisieren Gesundheitspolitik

Wie ernst die Situation sei, zeige ein Blick in die Zahlen. „In Deutschland gibt es noch circa 18.000 Apotheken“, erklärt sie. „Der Verband geht davon aus, dass deutschlandweit in diesem Jahr insgesamt 600 Apotheken schließen.“ Jede zehnte Apotheke stehe auf der Kippe, weil sie defizitär arbeite. „Alle 17 Stunden schließt eine neue Apotheke in Deutschland und es ist klar, dass die das nicht aus lauter Reichtum machen. Ich verstehe nicht, dass das nicht in den Köpfen ankommt.“ Über viele Jahre haben die Apotheker keine Honorarerhöhung erhalten, zuletzt wurde es sogar reduziert. Über die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geäußerten Pläne, den Apotheken eine größere Rolle bei Vorsorgeuntersuchungen zu geben, wie Blutdruck messen oder den Cholesterinspiegel untersuchen, herrscht Unmut. „Das löst unsere Probleme auf keinen Fall“, sagt Weber. „Ich habe den Eindruck, solche Vorschläge sind eher ein Ablenkungsmanöver des Bundesgesundheitsministeriums.“ Dabei übernehmen Apotheken sowieso schon Untersuchungen wie den Blutdruck-Check bei Bluthochdruckpatienten zum Beispiel. „Dass Apotheken solche Vorsorgeuntersuchungen übernehmen, ist in meinen Augen grundsätzlich sinnvoll, weil das einen Beitrag zur Prävention bedeutet“, sagt Benjamin Leuffen, Inhaber der Mühlenbusch-Apotheke in Nievenheim. „Aber wir wollen und können unser Kerngeschäft nicht vernachlässigen und für die Apotheken ist es wichtig, dass das Kerngeschäft besser honoriert wird“, betont er. Mit dem überall vorherrschenden Personalmangel noch mehr Aufgaben zu übernehmen, sei schwer möglich. „Es ist nicht so, dass wir zu wenig Arbeit haben.“ Auch er sieht es so: „Das ist eine Nebelkerze und lenkt von der Situation ab.“ Auch die Idee, sogenannte „Schein-Apotheken“, also Filialen ohne Apotheker, zu errichten, halten die Pharmazeuten für nicht tragbar. „Eine Apotheke ohne Notdienst, ohne ein Labor, um Arzneien herzustellen, ohne jemanden, der die volle Verantwortung tragen kann, kann nicht funktionieren“, so Jessica Weber.