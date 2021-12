Aktion der Landwirte : Lichterfahrt mit Treckern durch Dormagen

Weihnachtlich beleuchtete Trecker werden durch Dormagen fahren, so wie hier in Wipperfürth. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Dormagen Am 19. Dezember bringen die heimischen Landwirte die Aktion „Ein Funken Hoffnung“ in die Stadt. Wann es los geht und worauf man sich freuen kann.

Am kommenden Sonntag Abend wird es in allen Dormagener Stadtteilen weihnachtlich leuchten. Denn die vielerorts stattfindenden Lichterfahrten der Landwirte kommen am 19. Dezember nach Dormagen. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ werden geschmückte Trecker und andere Fahrzeuge durch die Straßen fahren. „Wir möchten den Menschen in Dormagen eine Freude bereiten und ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen“, erklärt Organisator Dominik Grabowski.

Start der Lichterfahrt ist um 17 Uhr in Gohr. Von dort aus geht es in östlicher Richtung über Ückerath und Nievenheim, weiter durch die Ortsteile am Rhein, durch die Innenstadt bis nach Hackenbroich. „Alle Ortsteile werden nach und nach durchfahren“, verspricht Grabowski. Während der Fahrt wird er live über seine Facebookseite „Lohnunternehmen Dominik Grabowski“ den genauen Zugweg bekannt geben. „Wir werden uns aber auch lautstark bemerkbar machen, wenn wir in die Orte fahren, wir werden nicht zu überhören und -sehen sein.“