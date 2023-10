Letztes Schützenfest in Dormagen Broicher feiern Kaiserpaar Heinrich und Monika

Königswetter für das Kaiserpaar: Viel schöner hätten die äußeren Bedingungen beim Schützenfest des Bürgerschützenvereins Broich am Wochenende nicht sein können. Kein Regen, nicht kalt und am Sonntag gab die Sonne vor Beginn des Herbstes noch einmal alles, um das Kaiserpaar Heinrich Scholz und Monika Büttgen besonders gut aussehen zu lassen. Die waren denn auch bester Dinge und genossen die Zeit ihrer Regentschaft. Es war der perfekte Ausstand der Schützenfest-Saison in Dormagen. Denn die Feierlichkeiten in Broich sind nicht nur kopfmäßig die kleinsten, es ist auch das letzte Schützenfest der Saison in der Stadt.