Auf Schnäppchenjagd in Dormagen Kunst und Kitsch beim letzten City-Trödelmarkt

Dormagen · Beim letzten City-Flohmarkt des Jahres waren zwar nicht mehr so viele Stände wie gewohnt vertreten. Dennoch konnten die Besucher am Samstag so manches Schnäppchen machen. Was neben Kitsch und Kunst so alles geboten wurde.

08.10.2023, 17:00 Uhr

Elisabeth Kentgen bot Marmeladen in vielen Geschmacktsvarianten an. Gerd Busch zählt zu ihren Stammkunden auf dem City-Trödelmarkt. Foto: Ella Malomo

Von Ella Malomo