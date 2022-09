Leseförderung in Dormagen : Stadtbibliothek startet drei Projekte

Dormagen Die Leseförderung in Dormagen soll ausgebaut werden, außerdem sollen Lesungen in Grundschulen angeboten werden. Auch geflüchtete Menschen sollen gefördert werden.

Gleich drei neue Projekte starten in den kommenden Wochen in der Dormagener Stadtbibliothek. So wird zum einen das „Lesenetz Dormagen“ in einem Arbeitskreis etabliert. Ziel des Arbeitskreises ist das Voranbringen der Leseförderung in Dormagen durch die Vernetzung der Beteiligten sowie der Erarbeitung und Sicherung von Qualitätsstandards. Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehören unter anderem die Erarbeitung eines Konzeptes „Leseförderung in Dormagen“, die Vernetzung engagierter Leseförderer, die Bildung und Unterstützung von Kooperationen sowie die Planung von Veranstaltungen zur Leseförderung (zum Beispiel Lesungen oder Lesenächte). Die Auftaktveranstaltung des Projektes findet am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr in der Kulturhalle statt.