Lernort Horrem in Dormagen Stadt plant 50-Millionen-Euro-Projekt

Das Thema ist so komplex und langwierig, dass jetzt, als es Ernst wurde, Bürgermeister Erik Lierenfeld den Ratsmitgliedern mittels einer kurzen Powerpoint-Präsentation die wichtigsten Eckdaten zum geplanten Lernort Horrem darlegte. Aus gutem Grund: Denn dieses Projekt hat – Stand jetzt – ein Volumen von 50 Millionen Euro. Weil ein solches Volumen natürlich von der Stadt alleine nicht zu stemmen ist, ist sie auf Fördergelder von Land und Bund angewiesen. Dafür sind bestimmte Bedingungen zwingend notwendig, worauf Lierenfeld hinwies. In diesem Kontext geht es aber auch darum zu entscheiden, was für die Stadt und das Projekt am besten ist: eine Vergabe an einen Totalübernehmer, an einen Generalplaner -und einen Generalunternehmer (GP und GU), oder als dritte Möglichkeit eine Vergabe der einzelnen Gewerke. Verwaltung und Politik entschieden sich, erst einmal den Weg Richtung GP und GU zu sehen – Ausgang ungewiss.