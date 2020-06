Positive Bilanz : Immer mehr Dormagener steigen aufs Rad

Maik Fröhlich, Leiter der Dormagener Radstation, ist gelernter Zweirad-Mechaniker und ist selbst gerne mit dem Rad unterwegs. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Maik Fröhlich leitet die Radstation am Dormagener Bahnhof. Er verzeichnet eine gute Auslastung und deutlich mehr Reparaturen als vor Corona. Insgesamt steige die Beliebtheit des Fahrrads als Verkehrsmittel.

Er kommt aus dem Münsterland, findet aber, dass in Dormagen und Umgebung mindestens genauso viel Fahrrad gefahren wird: Maik Fröhlich, der seit rund fünf Jahren die Radstation am Dormagener Bahnhof leitet. „Hier fahren viele Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder auch zum Einkaufen“, sagt der 40-Jährige. Das habe sich besonders in den vergangen Jahren verstärkt. „Früher war es ganz normal, alles mit dem Auto zu erledigen.“ Die Tendenz zum Umstieg aufs Fahrrad sei steigend, die Corona-Pandemie hat dieser Entwicklung zusätzlichen Schwung verliehen: Gegenüber zum Vorjahr, so schätzt Fröhlich, gebe es seit Beginn der Krise mindestens doppelt so viele Anfragen für den Reparatur-Service. Dank seines guten Teams sei das aber gut zu bewerkstelligen.

Neben Fröhlich arbeiten noch drei weitere Festangestellte in der Radstation, außerdem nehmen drei Mitarbeiter eine sogenannte Arbeitsgelegenheit wahr. Das ist eine Maßnahme des Jobcenters, die Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit bietet, in unterschiedlichen Bereichen tätig zu werden. Der Caritasverband Rhein-Kreis Neuss als Träger der Radstation beteiligt sich an dieser Maßnahme auch mit seinen Kaufhäusern und alkoholfreien Treffs. Ziel ist es, die betroffenen Menschen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. In Dormagen funktioniert das laut dem Radstation-Chef sehr gut – nicht zuletzt, weil viele bereits handwerkliche Vorkenntnisse haben.

Info Ab kommender Woche wieder regulär geöffnet Eingeschränkt Aktuell sind die Öffnungszeiten aufgrund von Corona noch verkürzt (Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr). Normalbetrieb Ab Montag, 29. Juni, gelten die gewohnten Zeiten: Montag bis Freitag, 6.30 bis 18 Uhr. Samstags und sonntags ist die Radstation geschlossen.

Fröhlich selbst ist gelernter Zweirad-Mechaniker. Nachdem er zwölf Jahre lang die Radstation in Gronau geleitet hat, verschlug es ihn ins Ruhrgebiet nach Duisburg. „Der Liebe wegen“, erklärt er. Von dort aus sei er nach kurzer Zeit auf die offene Stelle in Dormagen aufmerksam geworden. In seinen bisherigen fünf Jahren dort gab es im vergangenen Jahr ein großes Problem: die Einbrüche in den Parkhausbereich, in dem die Radstation Stellplätze vermietet. Mehrere Fahrräder sind dabei entwendet worden. „Wir haben danach die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, seitdem ist nichts mehr passiert.“

Die Mietplätze sind zu rund 65 Prozent ausgelastet, seit Beginn der Corona-Krise sind die Zahlen leicht zurückgegangen. „Der Grund dafür liegt auf der Hand“, sagt Fröhlich. „Die meisten Mieter sind Berufspendler, und einige von ihnen sind jetzt im Homeoffice.“ Viele der Kunden kommen aus Köln, Duisburg oder Krefeld. „Die arbeiten in Dormagen und lassen ihr Rad tagsüber hier stehen und bei Bedarf auch reparieren – genau das ist der Sinn und Zweck der Radstationen, die immer in Bahnhofsnähe sind.“

Obgleich die Nachfrage nach den Stellplätzen coronabedingt leicht zurückgeht: Besonders im Hinblick auf den voll ausgelasteten Reparaturservice sieht Fröhlich, dass die Beliebtheit des Fahrrads als Verkehrsmittel steigt. „Die Leute investieren heutzutage auch mehr Geld in hochwertige Fahrräder, man merkt, dass mehr in die Zukunft gedacht wird.“ Fahrräder würden heute dank der Pedelecs auch für weitere Strecken genutzt. „Ist man früher 30 Kilometer gefahren, legt man heute auch mal 100 Kilometer zurück“, so Fröhlich. Auch würden immer mehr Menschen Fahrrad-Urlaube machen und sich dabei fast ausschließlich mit dem Zweirad fortbewegen. Besonders im Hinblick auf den Klimawandel freut ihn diese Entwicklung.