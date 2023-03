Leibniz-Gymnasium in Dormagen Gespenstisches Theater in Hackenbroich

„Zu Beginn haben wir angefangen das Stück ein ganz kleines bisschen abzuändern. Die Hauptperson war nun kein Junge mehr, sondern ein Mädchen und aus dem Vater wurde die Tante. Das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass sich dieses Jahr kein Junge zur Theater AG angemeldet hatte“, berichtet Felix Aktas, der die Theater-AG an der Schule leitet. Zwischendurch hatte das Projekt krankheitsbedingt immer wieder pausieren müssen. „Ich bin unfassbar stolz auf die Kinder. Trotz des normalen Schulalltags und der Klausuren, die sie schreiben mussten, haben sie ihre Zeit freiwillig zusätzlich in der Schule verbracht und geprobt. Sogar am Samstag haben wir geprobt. Alle waren anwesend“, so Aktas weiter. „Die AG ist komplett freiwillig. Es gibt keine besonderen Noten dafür auf dem Zeugnis. Es ist sehr schön, dass die Schülerinnen sich dennoch in der Form so dafür begeistern.“