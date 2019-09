Leibniz-Gymnasium Dormagen : Sponsored Walk finanziert Kita in Lima

Yannik Börgener, ehemaliger Schüler am „Leibniz“, besuchte während seines Urlaubs in Peru die Kindertagesstätte in Lima. Foto: Börgener

Hackenbroich Das Leibniz-Gymnasium Dormagen finanziert von einem Teil der Einnahmen durch den jährlich stattfindenden Sponsored Walk den Anbau einer Kita im peruanischen Lima.

Transparent machen, wo die Spendengelder des Sponsored Walks (Sponsorenlauf) hinfließen – das war den Mitgliedern der Schülervertretung des Leibniz Gymnasiums Dormagen (LGD) am wichtigsten. „Denn immerhin sammeln die Schüler das Geld, da haben sie ein Recht darauf, zu sehen, wo es hinfließt“, sagt Bernhard Große-Schware, Lehrer am LGD und Ansprechpartner für das Schülervertretungsteam.

Der Sponsored Walk sollte wieder aktiver und attraktiver gestaltet werden, darum kümmert sich die Schülervertretung. Auf der Suche nach einem Partnerprojekt für den Sponsorenlauf, stieß das Team schließlich auf den peruanischen Verein „Tablada de Lurin“. „Wir spenden jedes Jahr einen Teil des erlaufenen Geldes an ein internationales Projekt“, erklärt Lilo Fiegert aus der zwölften Jahrgangsstufe und Mitglied des Schülersprecherteams. Bereits im letzten Jahr spendete das LGD einen Teil des Geldes, um den Anbau einer Ganztagesstätte in Lima zu finanzieren. „Für die Schüler ist es viel motivierender, wenn sie genau sehen können, wofür sie Geld sammeln“, da sind sich Lilo, Selin Taskin, ebenfalls in der zwölften Stufe und im Schülersprecherteam, einig. Auch aus diesem Grund reiste der ehemalige Schüler Yannik Börgener nach Lima, um sich vor Ort den vom LGD finanzierten Anbau anzusehen. „Ich habe Urlaub in Peru gemacht und da hat sich das einfach angeboten“, erzählt Börgener. Im Gepäck hatte er Briefe für die Kinder vor Ort – geschrieben von Fünftklässlern des Leibniz und übersetzt von höheren Jahrgängen. Er traf sich mit den Ansprechpartnern des Projekts und ließ sich alles ganz genau erklären. Mit vielen Eindrücken und Fotos kam er zurück, die er mit den Schülern des LGD’s teilte. Dies begeisterte vor allem die jüngeren Jahrgänge. „Das lässt hoffen, dass wir beim diesjährigen Sponsored Walk wieder viel Geld einsammeln, von dem wir dann einen entsprechenden Teil nach Lima schicken“, so Große-Schware.