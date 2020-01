Leibniz-Gymnasium Hackenbroich : Schüler bereiten eigenes Musical über Mobbing vor

Hackenbroich Die Musical-AG des Leibniz-Gymnasiums in Hackenbroich wird erstmals ein selbst komponiertes Stück zum Thema „Mobbing“ aufführen. Aktuell proben die Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben für die Premiere am 13. und 14. Mai.

Bereits elf Produktionen sind aus der Musical-AG des Leibniz-Gymnasiums Hackenbroich seit ihrer Einführung 2010 hervorgegangen. Anstatt aber wie bisher ein vorproduziertes Stück aufzuführen, widmen sich die 30 Schüler der Musical-AG erstmals ein aus eigener Feder stammendes Werk mit dem Titel „Die zweite Chance“. Deutschlehrerin und Musical AG-Leiterin Gabi Sperling schrieb das Drehbuch, Musiklehrer Bernhard Große-Schware komponierte die mit Pop-und Jazz-Elementen versehene Musik. Mit dem Thema „Mobbing“ hat sich im Vergleich zu den Stücken der Vergangenheit auch inhaltlich etwas verändert: „Die Themen der vergangenen Stücke gingen größtenteils an der Lebensrealität der Schüler vorbei“, findet Lehrer Große-Schware. „Also haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und selbst ein Stück konzipiert.“

Auch die beiden Hauptdarsteller Maximilian Lampert und Sophie Wolf hat das Thema „Mobbing“ direkt angesprochen. „Ich glaube, fast jeder wurde schon mal in der ein oder anderen Weise damit konfrontiert“, ist sich Maximilian sicher. Mittlerweile ist der Achtklässler im vierten Jahr bei der Musical-AG dabei. Im Stück spielt er den Schüler Theo, der mit zwei weiteren Klassenkameraden in Aktion tritt, nachdem bekannt wird, dass ihre unter Mobbing leidende Mitschülerin Leonie entführt wurde. Leonie wird von der Siebtklässlerin Sophie verkörpert, ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der Musical-AG: Zum dritten Mal nimmt sie an der schuleigenen Musicalproduktion teil.