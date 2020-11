Leibniz-Gymnasium Dormagen : Drei Schüler und zwei Lehrer positiv getestet

Am „Leibniz“ mussten jetzt Schüler in Quarantäne. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Dormagen Distanzlernen ist jetzt für eine Klasse angesagt, die sich in Quarantäne begeben musste. An der Kindertagesstätte St. Katharina wurden ebenfalls 16 Kinder in häusliche Isolation geschickt.

Eine neunte Klasse des Leibniz-Gymnasiums wurde am Freitag unter Quarantäne gesetzt, nachdem drei Schüler auf das Corona-Virus positiv getestet worden waren. Das bestätigte jetzt Schuleiter Andreas Glahn.

Einer der Schüler hatte sich auf einer Ferienfreizeit mit dem Virus infiziert und daraufhin zwei weitere Schüler angesteckt. Die Schulleitung sorgte daraufhin dafür, dass die weiteren Kinder der Klasse am Freitag nach Bekanntwerden der Infektion von ihren Eltern abgeholt wurden und sich umgehend in Quarantäne begaben. Solange keine Symptome auftreten, sei eine Testung der weiteren Schüler nicht vorgesehen. Auch zwei Lehrkräfte seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so Glahn. Die Infektionskette der Lehrer habe allerdings nicht zurückverfolgt werden können.

Für die nun in Quarantäne befindlichen Schüler ist jetzt Distanzlernen angesagt. „Schüler, die von zu Hause aus nicht mit den notwendigen Materialien ausgestattet sind, konnten wir iPads zur Verfügung stellen“, sagt der Schulleiter. Über eine digitale Lernplattform können Lehrer ihre Materialien und zu bearbeitenden Aufgaben hochladen. Wenn die Schüler diese fertig bearbeitet haben, werden sie von den Lehrkräften ebenfalls dort korrigiert und kommentiert. In einem Forum und per E-Mail besteht zudem die Möglichkeit, sich auszutauschen.