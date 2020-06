Leibniz-Gymnasiums in Dormagen : Corona trübt den Abschied des Direktors

Heute wird gefeiert, offiziell ist aber erst am 31. Juli für Herbert Kremer Schluss. Foto: Anja Tinter

Hackenbroich Herbert Kremer, Direktor des Leibniz-Gymnasiums, wird am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet. Aus einem rauschenden Fest wird nichts, dank Corona mussten die Feiern abgespeckt werden.

Den heutigen Tag hatte sich Herbert Kremer anders vorgestellt. Die Liste mit 150 Namen war fertig, die Einladungen waren ausgesprochen. Doch wenn der Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums am Donnerstag Mittag in einer Feierstunde verabschiedet wird, wird sich der Kreis der Gäste auf ein Drittel der ursprünglichen Zahl reduziert haben. Corona-Zeiten. Das trübt denn auch die Stimmung des 65-Jährigen, der seit 1983 an dem Gymnasium in Hackenbroich unterrichtet. „Ich habe es mir anders gewünscht und mich darauf gefreut, viele Wegbegleiter zu begrüßen und mich von ihnen verabschieden zu können.“

Da tun die Reaktionen derjenigen gut, die heute nicht dabei sein können, sich aber telefonisch bei Kremer gemeldet haben. Ganz ins Wasser fällt die geplante abendliche Feier im Kreise der Kollegen, wo auch eine Band aufspielen sollte. Dieser Abschied, wie er nicht sein sollte, passt ins Corona-Stimmungsbild, wie es sich nicht nur am Leibniz zeigt: „Es ist ein trauriges Bild, wenn man auf dem Schulhof Schüler mit Schutzmasken in kleinen Gruppen sieht, die auf Abstand zusammenstehen. Da spüre ich keine Fröhlichkeit.“ Herbert Kremer hätte aber eine stimmungsvolle, ausgelassene Feier verdient gehabt. Denn in den 37 Jahren am Leibniz-Gymnasium hat er Spuren hinterlassen und die Schulgemeinde geprägt, seit 2002 als stellvertretender Schulleiter und seit 2006 als Direktor. Auch wenn in diesen Funktionen aus dem Lehrer mehr und mehr der Chef eines Schulunternehmens von stattlicher Größe geworden ist – „das werde ich ganz besonders vermissen: die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern“. Studiert hat Kremer Mathematik und Sport, und als Mathe-Lehrer ist er bei den Schülern bekannt.

Info Neuer Schulleiter soll im August da sein Leitung Herbert Kremer löste 2006 Achim Preuss an der Spitze des Gymnasiums ab. Nachfolger Nach Angaben einer Sprecherin der Bezirksregierung ist das Besetzungsverfahren für die Schulleitung am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich „fast abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Stelle planmäßig zum 1. August besetzt werden kann“. Für diesen Fall wäre ein nahtloser Übergang gewährleistet. Gelingt dies nicht, übernähme Stellvertreterin Beatrix Winking die Verantwortung.

Die Mathematik soll auch eine Rolle spielen, wenn Kremer am 31. Juli in den Ruhestand geht. Denn solange ist er offiziell noch an Bord, wird also den Start ins neue Schuljahr maßgeblich mitvorbereiten, ehe er die Leitung an seinen Nachfolger übergibt, der noch nicht feststeht. „Ich bin aber zuversichtlich, dass jemand zum 1. August hier ist, denn zu diesem Termin ist die Stelle ausgeschrieben. Und wenn nicht, dann steht mit meiner Stellvertreterin Beatrix Winking eine kompetente Frau für den Übergang zur Verfügung.“ In Mathe „weiterbilden“ – ein Ziel, das er sich gesteckt hat, sich Zeit zu nehmen, um ein Instrument zu lernen, ist ein anderes. Ab 1. August wird Herbert Kremer es insofern ruhiger angehen lassen, dass er „endlich“ nicht mehr um 6 Uhr morgens aufstehen muss. Wahrscheinlich das einzige, was ihn an seinem Beruf stört. Mit seiner Ehefrau, ebenfalls Pädagogin, will er in deren Sabbatjahr Zeit verbringen, viel nachzudenken, wie er sagt, und am liebsten sich ein Stück in der Welt umschauen. Aber – Corona-Zeiten.

Ob Kremer lieber Wein oder Kölsch trinkt, ist nicht überliefert. Sein Geburtsort Ahrweiler lässt auf Ersteres schließen, ebenso seine Liebe zum Wandern. Aber zu Hause ist er seit vielen Jahren in der Kölsch-Heimat Köln-Ehrenfeld, wo er sich ausgesprochen wohlfühlt. Dass der 65-Jährige ein sehr leidensfähiger Fan des 1. FC Köln ist, sieht man in seinem Büro nur bei genauem Hinsehen, wenn der kleine Stoff-Geißbock ins Auge fällt.

Was bleibt zurück? Die „Schule der Vielfalt“, zu der das Leibniz-Gymnasium unter seiner Regie geworden ist. Ein Ort, so sieht er es, an dem „Kinder ihre Nischen finden können, ob in einer AG für Schach, Elektronik oder Theater, Letzteres ist für manche sogar eine Art Lebenshilfe geworden“. Zurück bleibt auch die Überzeugung, mit einem „tollen Kollegium“ gearbeitet zu haben, und bezieht in diese Wertschätzung auch die Leiter der anderen Dormagener Schulen und die eigene Schulpflegschaft mit ein.