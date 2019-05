Musiklehrerin für 34 Jahre : Charlotte Rettig nimmt Abschied von der Musikschule Dormagen

Musikschullehrerin Charlotte Rettig geht bald in den Ruhestand. Am 17. Mai wird sie mit einem Konzert in der Kulle verabschiedet. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Dormagen. Nach eigener Aussage „unglaubliche“ 34 Jahre war Charlotte Rettig Lehrerin an der Musikschule Dormagen. Selbst zu spielen, zu singen, im Kabarett aufzutreten und vor allem das Unterrichten fügen sich bei ihr zu einem imponierenden Gesamtbild.

Mit dem schulischen Schlussstrich geht Charlotte Rettig gefasst und völlig unsentimental um. „Ich lasse das auf mich zukommen“, wartet sie ab. Es müsse sich eben zeigen, wie das freie Musizieren sich in ihre durchgetaktete Woche einfügen ließe. In solchen Dingen weist ihre Vita jahrzehntelange Übung nach. So folgte auf das Studium von Klavier und Gesang an der Musikhochschule Köln 1985 die Musikschule Dormagen.