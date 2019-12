Spielwarengeschäft in Dormagen : Das Lego-Paradies von Dormagen

Björn Kessler (l.) und Alexander Schmidt sind die beiden Chef von Lego-“Rheinstein“. Foto: Melanie Lichtner

Dormagen Lego ist Kult. Die Spielsteine begleiten viele Menschen ein Leben lang. Im Lego-Fachgeschäft „Rheinstein“ gibt es eine große Auswahl an Einzelsteinen, Sets und Figuren. Derzeit haben die Macher eine Dependance in der Rathaus-Galerie.

Vom riesengroßen Starwars-Set mit über 7000 Steinen bis hin zum Duplo-Set, das bereits ab dem ersten Lebensjahr genutzt werden darf, hat das dänische Unternehmen Lego, für jeden etwas zu bieten, das für einige Wochen und jetzt noch bis zum Monatsende in der Rathaus-Galerie eine Dependance hat

Mit der Expertise von Alexander Schmidt und dem kaufmännischen Know-how von Björn Keßler, wurde 2017 das Lego-Fachgeschäft Rheinstein, in Dormagen eröffnet. „Lego ist ein Mehrgenerationenspiel“, erklären die Geschäftsführer. Mit ihrem Sortiment sprechen sie nicht nur Kinder und Jugendliche an, sondern auch ältere Lego-Fans und Sammler. „Unsere älteste Kundin ist 90 Jahre alt“, sagt Alexander Schmidt. Grund dafür ist wahrscheinlich auch, dass Lego mit der großen Anzahl an Themenwelten, viele verschiedene Menschen, mit unterschiedlichen Interessen anspricht. Neben einer Disney Themenwelt, gibt es zum Beispiel auch Lego-Sets zum Thema Harry Potter oder Minecraft

Info Rheinstein - Der Lego Laden Wo Das Fachgeschäft befindet sich an der Marktstraße 3, in der Nähe der Rathaus-Galerie. Außerdem führen sie einen Online-Shop, wo es auch gebrauchte Sets zu kaufen gibt. Öffnungszeiten Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Und wer jetzt glaubt, im Lego-Fachgeschäft „Rheinstein“ an der Marktstraße, würde man nur Lego-Sets zu den Themenwelten finden, liegt falsch. Denn neben diesen findet man beispielsweise auch eine große Anzahl an Einzelsteinen, in allen möglichen Formen, Farben und Größen. Darüber hinaus kaufen und verkaufen die Geschäftsführer gebrauchtes Lego. Falls mal ein Legostein für ein bestimmtes Set fehlt, ist es zudem möglich, dieses innerhalb von wenigen Tagen bei „Rheinstein“ zu bekommen.

Was die Einzelsteine betrifft, werden besonders häufig graue Steine gekauft. „Grau brauchen alle, sowohl Citybauer als auch für Starwars“, sagt Schmidt. Was die Neuware an geht, sind es die Sets aus den Themenwelten von Ninjago und Starwars.

Nicht selten organisiert „Rheinstein“ spannende Lego-Aktionen. Zuletzt das „BuildToGive“-Event, bei dem man Lego-Sets in ihrem Popup-Store in der Rathaus-Galerie für einen guten Zweck aufbauen konnte. Zudem veranstalten Keßler und Schmidt jeden Montag einen Lego-Stammtisch: „Dafür muss man auch kein Lego-Experte sein“, erklären sie. „Vom Eisenbahn-Fan bis hin zum Citybauer ist alles dabei.“ Treffpunkt ist immer bei „Rheinstein“ an der Marktstraße selbst.

Ein besonderes Projekt fand im Sommer 2017 statt. Gemeinsam mit dem Café „Micado“ und einigen Kindern und Jugendlichen wurde die Kirche St. Michael mit Lego-Steinen nachgebaut. Enthüllt wurde das Modell beim Pfarrfest am 17. September 2017. Ein ähnliches Projekt findet im Zuge des Abrisses der Lottenschule in Monheim statt, bei der das alte Gebäude nach gebaut werden soll. Um das Design und die Steine kümmern sich Alexander Schmidt und Björn Keßler. Gebaut wird gemeinsam mit den Schülern.