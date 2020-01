Dormagen : Abriss des Dormacenters ist eine Option

Wer zu Kaufland möchte, kann künftig auch in Richtung heutiges Dormacenter gehen. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Früher als erwartet ist die Zukunft des maroden Dormacenters klar: Der Lebensmittel-Riese Kaufland kauft die gesamte Immobilie. Ein Abriss samt Neubau ist möglich. Konkretere Planungen gibt es noch nicht.

Von Klaus D. Schumilas

Mit Kaufland hat Deutschlands stärkster Vollsortimenter das Dormacenter übernommen. Sanierungsvorstand Markus Küthe zeigte sich in der am Freitag verbreiteten Erklärung sehr zufrieden: „Wir haben einen Investor mit Gestaltungswillen gesucht und ihn gefunden. Die Kaufvertragsverhandlungen wurden sehr zielorientiert und konstruktiv geführt“, kommentiert er den Vertragsabschluss. Für das Dormacenter, das an der Straße Unter den Hecken einen optischen Anker bei der Zufahrt in die Innenstadt darstellt, war am 1. Dezember das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum Kaufpreis wurde keine Angabe gemacht.

„Deutschlands filialstärkster Vollsortimenter ist ein verlässlicher Partner und ein attraktiver Arbeitgeber“, erläutert Küthe. „Nicht zuletzt im Interesse der Stadtentwicklung haben wir unsere Gespräche konsequent vorangetrieben. Wir gehen davon aus, dass die Stadt das Vorhaben tatkräftig unterstützt und die Innenstadt durch das Angebot von Lebensmitteln und allem für den täglichen Bedarf weiter aufgewertet wird“. Der vom Amtsgericht Düsseldorf bestellte Sachwalter Rechtsanwalt Michael Bremen von PLUTA Rechtsanwalts GmbH aus Düsseldorf ergänzt: „Das Angebot von Kaufland war eindeutig das Beste im Interesse der Gesamtgläubigerschaft. Dies werden wir der Gläubigerversammlung darlegen. Immerhin könnten die berechtigten Forderungen der Gläubiger vollständig befriedigt werden“.

info Zusammen mit Lidl führend in Europa Wer Kaufland ist eine Supermarktkette mit Sitz in Neckarsulm. Der Lebensmittelvollsortimenter ist wie der Discounter Lidl ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe. Zusammen sind sie die größten Lebensmittelhändler Europas. Wann 1984 eröffnete in Neckarsulm der erste Supermarkt unter dem neuen Namen Kaufland.

Nach Angaben des Unternehmens beinhaltet der Kauf auch die Parkgarage. Kaufland-Sprecherin Anna Münzing äußerte sich am Freitag gegenüber unserer Redaktion sehr positiv zum Standort: „Es handelt sich um eine zentrale Lage nahe der Innenstadt mit hoher Frequenz. Wir glauben, dass durch Kaufland eine nachhaltige Stadtentwicklung am jetzigen Standort stattfinden kann.“ Zur Größe und Art des Sortiments konnte Kaufland am Freitag noch keine Angaben machen, aber: „Den Großteil des Sortimentes werden Lebensmittel bilden, aber auch alles für den täglichen Bedarf.“ Aktuell gebe es keine konkreten Mieter. Ein Kino wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht dazu gehören: „Ein neuer Betreiber steht nicht in Aussicht“, so Münzing.“

Hochzufrieden zeigte sich Bürgermeister Erik Lierenfeld nach der „bedauerlichen Entwicklung“ des Dormacenters: „Der Vollsortimenter wird auf Dauer die Nahversorgung in der Innenstadt sichern.“ In der nächsten Woche wird er Gespräche mit Vertretern des Unternehmens führen. Er ist überzeugt, dass Kaufland „viele spannende Ideen mitbringen wird“. Auch mit Blick auf die Stadtentwicklung sei der neue Investor eine Bereicherung. Dort will er auch Wünsche der Stadt platzieren. Ein Kino gehört nicht dazu. Denn: „Schwierig. Da hat eine Abstimmung mit Füßen stattgefunden. Wir haben mit den beiden UCI-Kinos zwei große Angebote in Neuss und Köln.“ Zur Immobilie meint Lierenfeld: „Ich könnte mir vorstellen, dass das Dormacenter abgerissen und neu gebaut wird.“ Dazu wollte sich das Unternehmen noch nicht äußern. Pressesprecherin Münzing: „Wir stehen erst am Beginn der Planung und bitten um Verständnis, dass wir noch keine Angaben zur Umsetzung machen können.“

Sollte es zu Abriss und Neubau kommen, müssten womöglich noch länger laufende Verträge mit den Nutzern gekündigt werden. Ob in einem Neubau Platz wäre für die beiden Discounter Tedi und KiK, das China-Restaurant Asia Star und das Spielcasino, ist fraglich. Unklar ist ebenso die Zukunft des Jugend-Cafés „Sprung(s)chance“.