Für den guten Zweck : Laura Wontorra besucht das Tierheim Dormagen

Hackenbroich Im Rahmen eines besonderen Hilfsprojektes hatte das Tierheim Dormagen in dieser Woche prominenten Besuch. Die bekannte TV-Moderatorin Laura Wontorra war zu Gast.

Das Tierheim Dormagen hatte am Donnerstag prominenten Besuch – und das auch noch für einen guten Zweck. Als Markenbotschafterin des Tiernahrungsherstellers „Purina“ setzte Laura Wontorra am Donnerstagmorgen den Startschuss für das Projekt „Purina hilft“.

„Mit unserer Aktion möchten wir Tierliebhaberinnen und Tierliebhabern die Möglichkeit geben, Tierheime und deren Bewohner zu unterstützen“, sagt Lea Drusio, Corporate Communications Director des Unternehmes. „Wir wissen, dass vor allem die Kosten für Futter eine Last für Tierheime darstellen, zumal sie sich hauptsächlich über Spenden finanzieren. Daher möchten wir in der Zeit von Anfang August bis Ende November 60.000 prall gefüllte Futternäpfe zur Verfügung stellen und mit Hilfe von jedem Einzelnen schaffen wir es, noch mehr Näpfe zu füllen.“ Ziel der Kampagne seien 100.000 gratis Tiermahlzeiten. Leidenschaftliche unterstützt wird dieses Vorhaben von Laura Wontorra. Die RTL-Moderatorin (u.a. „Ninja Warrior Germany“ und „Grill den Henssler“) ist ebenfalls Teil der „Pets at Work- Initiative und setzt sich für den Berufsalltag mit Vierbeiner ein. Ihr Hund Milo kommt aus dem Tierschutz, auch deshalb sei es ihr ein besonderes Anliegen, sich für Tiere in Not persönlich zu engagieren.