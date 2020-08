Schulen in Dormagen : Lanxess bereitet Schüler auf die moderne Berufswelt vor

Dormagen Unterstützende Unterrichtsmaterialien für weiterführende Schulen kommen jetzt vom Spezialchemie-Konzern Lanxess. Damit sollen Schüler fit gemacht werden für den Einstieg in die Jobwelt.

Dass die Arbeitswelt ganz anders tickt als die Schule, diese Erfahrung haben schon viele Generationen gemacht. Hinzu kommt die voranschreitende Digitalisierung – auch Berufe, Berufsbilder und Arbeitsprozesse werden sich in den kommenden Jahren massiv wandeln. Deshalb hat der Spezialch­­­emie-Konzern Lanxess neue Unterrichtsmaterialien für die Klassen 8 bis 10 zur Industrie- und Arbeitswelt aufgelegt, die in diesen Tagen an alle weiterführenden Schulen in Dormagen verteilt werden.