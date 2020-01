Seniorenresidenzen Dormagen : Langjährige Pflegedienstleiterin ist Alloheim-Chefin

Die neue Leiterin des Alloheims Dormagen, Sabine Nielsen, war bereits als Krankenschwester und Pflegedienstleiterin im Seniorenheim an der Virchowstraße tätig. Foto: Carina Wernig

Dormagen Für sie stand schon als Kind fest, dass sie Krankenschwester werden möchte. Sabine Nielsen ist nun die neue Leiterin der Alloheim Seniorenresidenzen Dormagen.

Für sie stand schon als Kind fest, dass sie Krankenschwester werden möchte. „Zuerst wollte ich Hebamme, dann Kinderkrankenschwester und als Zehnjährige dann Krankenschwester werden“, erzählt Sabine Nielsen lachend. Die 43-Jährige ist nun die neue Leiterin der Alloheim Seniorenresidenzen Dormagen.

Seit August 2019 teilt sie sich die (Interims-)Leitung mit der früheren Leiterin Melanie Ulrich. Und noch ist Nielsen Chefin des Alloheims in Remscheid – bis zum 31. Januar. Ab Samstag übernimmt Sabine Nielsen dann das Dormagener Alloheim ganz. Für die zweifache Mutter ist es ein „Nach-Hause-Kommen“, denn sie war lange Jahre Pflegedienstleiterin des Dormagener Seniorenheims an der Virchowstraße. „Viele Standards, die heute noch in der Pflege hier gelten, habe ich eingeführt“, weist die sympathische Leiterin darauf hin, dass sie „nichts auf den Kopf stellen muss, da es hier gut läuft“. Natürlich würden die Standards ständig weiterentwickelt. Einige Kollegen und Bewohner kennen die gebürtige Ludwigsburgerin noch aus ihrer Zeit von 2003 bis 2016 im Alloheim Dormagen. „Es ist schon schön, in die vertraute Umgebung zurückzukommen“, erklärt sie.

Nach ihrer Ausbildung zur examinierten Krankenschwester und Tätigkeit im Kreiskrankenhaus in Sinsheim zog sie nach dem Erziehungsurlaub für ihren Sohn Dennis (jetzt 20) im Jahr 2003 aus Heilbronn ins Rheinland, wo sie als Krankenschwester im Alloheim Dormagen heimisch wurde. Unterbrochen vom Erziehungsurlaub für ihre Tochter Celine (jetzt 16) und zwei Jahren im Seniorenzentrum Markuskirche in Dormagen, war Sabine Nielsen an der Virchowstraße tätig, ab Juli 2012 als Pflegedienstleitung der Alloheim Seniorenresidenzen Dormagen, zuvor zwei Jahre als stellvertretende Pflegedienstleitung. Nach mehr als einem Jahr als stellvertretende Einrichtungsleitung wollte Sabine Nielsen ein Seniorenheim leiten, daher wechselte sie im April 2016 nach Remscheid. „Als sich mir jetzt die Chance bot, in leitender Funktion zurückzukehren, habe ich gern zugesagt“, erklärt Nielsen, die in Erkrath wohnt.

An ihrer Arbeit für die Alloheim-Gruppe gefällt ihr die Expertise und Unterstützung eines großen Trägers bei individuellem Gestaltungs-Freiraum, den sie als Einrichtungsleiterin hat: „Da kann ich innerhalb der Leitplanken des Unternehmens schon einiges gestalten“, sagt sie. Auch die Besuche der Karnevalsgesellschaften und der Dormagener Schützen will sie gern weiter ermöglichen.