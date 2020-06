Kostenpflichtiger Inhalt: Landwirt in Dormagen : Die Selbstpflück-Saison wird mit einem Mais-Labyrinth erweitert

Von Zucchini über Gurken bis zu Melonen und Kürbissen: Simon Klein bietet am Feld neben dem Goldberger Hof Gemüse zum Selbstpflücken. Foto: Klein

Nievenheim Auf dem Feld neben dem Goldberger Hof am Kohnacker in Nievenheim können ab Samstag mehrere Gemüsesorten selbst gepflückt werden. In zwei Wochen startet auch ein neu angelegtes Mais-Labyrinth.