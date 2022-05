Wahlpartys in Dormagen : Wahlpartys von SPD und CDU

Wahlpartys in Dormagen

Dormagen Eine zentrale Veranstaltung der Stadt zur Landtagswahl gibt es am Sonntag nicht, wer die Stimmen und Stimmungen verfolgen möchte, kann das aber beispielsweise bei SPD und CDU tun.

Die SPD trifft sich am Sonntag ab 17.30 Uhr in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt an der Friedesstraße 8. Dort wird im Laufe des Abends auch Landtagskandidatin Birgit Burdag erwartet.