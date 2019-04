Dormagener vor Gericht : Paar rutscht von Bett und verklagt Möbelhaus

Die Kläger aus Dormagen mit den „Streitgegenständen“. Foto: Wulf Kannegießer

Dormagen/Düsseldorf Die Neuanschaffung einer Liegestatt wurde zum Alptraum. Jetzt beschäftigt der Fall das Landgericht.

Ein Ehepaar aus Dormagen hat einiges Geld in „ein vernünftiges Bett investiert“, wie die beiden sagen. Doch schon in der ersten Nacht landete der Gatte samt Matratze unsanft neben dem Boxspringbett. Der Fall landete vor Gericht. So begründete ein Ehepaar aus Dormagen seine Zivilklage gegen ein dort heimisches Möbelhaus. Für rund 1500 Euro habe man sich von der Neuanschaffung Ende 2014 „ein vernünftiges Bett zum Schlafen“ erhofft, so die Kläger. Stattdessen tauge das Doppelbett aber nicht zum Schlafen – und auch nicht für „Bewegungen, die nichts mit Schlafen zu tun haben“, ergänzte der Kläger-Anwalt. Ob die Eheleute den Kaufpreis aber erstattet bekommen, will das Gericht erst noch beraten.

Ein Boxspringbett sollte es sein mit getrennten Matratzen und besonders hohem Liegekomfort. Das zumindest hatten sich die Eheleute (42/46) angeblich beim Kauf des neuen Schlafzimmermöbels erhofft. Aber: „Wir nutzen seitdem nur das Schlaf-Sofa im Wohnzimmer“, so die Klägerin. Denn dauernd würden die Matratzen entweder zentimeterweit auseinander rutschen oder einer der Ehepartner würde samt Matratze auf dem Fußboden landen. Man rolle also gemeinsam entweder in die Bettmitte in die so genannte Besucherritze oder nach außen, trug die Klägerin weiter vor.

Das Möbelhaus habe bloß eine Anti-Rutsch-Matte nachgeliefert, um die Matratzen besser zu fixieren. Geholfen habe das aber nicht, so das Ehepaar. Wenn man sich nach der Arbeit zusammen hinlegen und umarmen wolle, trete das Problem wieder auf.