Prozess in Düsseldorf: Falsche Polizisten aus Dormagen gestehen Telefonbetrug

Dormagen/Düsseldorf Zwei Männer aus Dormagen sollen in den organisierten Betrug mit der sogenannten Polizisten-Masche verwickelt sein. Einer von ihnen hat nun in dem Düsseldorfer Verfahren ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Mit einem Geständnis hat am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen zwei mutmaßliche Dormagener Mitglieder einer internationalen Betrügerbande begonnen. Die 27 und 33 Jahre alten Männer aus Horrem und Hackenbroich sollen als „falsche Polizisten“ bundesweit ältere Leute um ihr Erspartes gebracht haben. Der jüngere der beiden Angeklagten räumte die Vorwürfe in vollem Umfang ein und gab einen Einblick in die Struktur der Betrügerbande.

„Die Opfer haben Anrufe aus der Türkei erhalten“, so Ruthmann, „im Display leuchtete die 110 auf, so dass die alten Leute dachten, die Polizei sei am Apparat.“ Anschließend habe man von einer Einbrecherbande berichtet und erzählt, man habe Erkenntnisse darüber, dass ein Einbruch bei den Rentnern kurz bevorstehe. „Sie sollten lieber ihre gesamten Wertsachen der Polizei übergeben. Ein Kollege käme alles abholen.“ Dieser vermeintliche „Kollege“ war der junge Mann aus Horrem. Er kassierte in Aachen, Bonn, Lindlar, Schweinfurt und Bad Hersfeld insgesamt knapp 400.000 Euro in Form von Bargeld, Schmuck und Goldbarren. „In Bonn waren es beispielsweise 20.000 Euro“, so der Angeklagte, „4000 davon durfte ich behalten.“ Das Geld habe er innerhalb weniger Tage für Drogen und Spielautomaten verbraucht. Später sei ihm dann klargeworden, dass es so nicht weitergehen könne. „Zum einen hatte er Gewissensbisse, zum anderen wurde auch die Familie in die Sache mit hineingezogen – da ist er zur Polizei gegangen.“