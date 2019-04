SPD in Dormagen : Landes-Geschäftsführerin Sarah Philipp bei SPD-Maiempfang

Sarah Philipp kommt zum Maiempfang der SPD. Foto: SPD

Mit der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Sarah Philipp, haben die Dormagener Sozialdemokraten erneut eine interessante politische Persönlichkeit für ihren Maiempfang gewinnen können.

Die traditionelle Veranstaltung, zu der auch alle interessierten Dormagener eingeladen sind, findet in diesem Jahr am Montag, 6. Mai, ab 19 Uhr in der Kulturhalle an der Langemarkstraße 1-3 statt.

Die 36 Jahre alte Duisburgerin Sarah Philipp studierte an der RWTH Aachen und schloss das Studium mit einem Magister der Wirtschaftsgeografie ab. Bis zu ihrem Einzug in den Landtag im Jahr 2012 war sie unter anderem als Projektmanagerin in verschiedenen Positionen der Stadtentwicklung und Stadterneuerung tätig. „Als Mitglied im Landtags-Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen ist Sarah Philipp für uns wichtige Ansprechpartnerin, wenn es um Stadtentwicklung geht“, freut sich SPD-Stadtverbandsvorsitzender Carsten Müller. „Ihre Magisterarbeit über die Folgen des wirtschaftlichen Strukturwandels im Ruhrgebiet beweist zudem, dass sie über kompetentes Fachwissen verfügt, wenn es um die anstehenden strukturellen Veränderungen in unserer Region geht“, sagt Parteichef Müller weiter. In der „Kulle“ wird sie eine begehrte Gesprächspartnerin sein.

Neben der „Managerin“ der SPD-Landtagsfraktion erwarten die Sozialdemokraten auch Bürgermeister Erik Lierenfeld sowie den SPD-Landratskandidaten und lokalen Fraktionsvorsitzenden Andreas Behncke. Weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie von Betriebsräten und Vereinen haben ihr Kommen zugesagt, so dass im Anschluss an den offiziellen Teil ein reger Gedanken- und Meinungsaustausch in persönlichen Gesprächen möglich ist. Kleine Snacks und kühle Getränke sorgen dafür, dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt. Der Sänger „Faton Lahaj“ bildet mit seiner Gitarre den musikalischen Rahmen.

Zur besseren Planung bittet die SPD Interessierte um eine kurze Anmeldung zur Veranstaltung unter 02133 979 9688 (Anmeldung auch über den Anrufbeantworter möglich) oder per E-Mail: info@spd-dormagen.de).

(NGZ)