Dormagen: Land fördert digitales Chemie-Projekt

Dormagen Mit "ChemLab" soll die Zusammenarbeit von chemischer Industrie und Digitalwirtschaft vorangetrieben werden. Der Rhein-Kreis, Dormagen und Chempark-Betreiber Currenta unterstützen die Idee, für die es nun 200.000 Euro gibt.

Schon mal was von Coworking gehört? Von Pitch Deck? Oder von ChemLab? Die drei Begriffe haben einiges miteinander zu tun - wobei "ChemLab" als Bezeichnung des Gesamtprojektes quasi das Dach ist, unter dem sich alles Andere versammelt. Im Klartext: "ChemLab" ist ein neuer Ansatz, die chemische Industrie und die Digitalwirtschaft enger miteinander zu vernetzen und dadurch Innovationen zu fördern. Zudem geht es um Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Chemie und um die Unterstützung junger Unternehmen (Start-ups), die mit frischen Ideen aufwarten. Die Stadt Dormagen, der Rhein-Kreis Neuss und Chempark-Betreiber Currenta ziehen dabei an einem Strang - und können sich jetzt über den ersten Erfolg freuen. Denn auf Empfehlung einer unabhängigen Jury hat sich das Land Nordrhein-Westfalen entschlossen, die Initiative finanziell zu unterstützen. 200.000 Euro fließen als Fördermittel. Kreis und Stadt Dormagen geben 100.000 Euro dazu, Currenta ist mit Personal im Boot. NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart ließ es sich nicht nehmen, den Förderbescheid persönlich an Kreisdirektor Dirk Brügge zu übergeben.

Um das Netzwerken zu erleichtern, soll "ChemLab" in Dormagen mit Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Chempark und den dort beheimateten Chemie-Unternehmen angesiedelt werden, kündigte Kreisdirektor Brügge an. Den genauen Ort wolle er erst verraten, wenn alles in trockenen Tüchern sei. Klar ist, dass die Möglichkeit zum eingangs erwähnten "Coworking" gegeben sein muss. Übersetzt heißt das "zusammen arbeiten" - in neuen Formen. Kleine Unternehmen oder Freiberufler sind dabei in meist größeren, offenen Räumen tätig und können so voneinander profitieren. Sie können sowohl in unterschiedlichen als auch in gemeinsamen Projekten arbeiten und dabei Hilfe und neue Mitstreiter finden. Arbeitsplätze und Infrastruktur wie Besprechungsräume, Telefone etc. werden zeitlich befristet zur Verfügung gestellt. Für Dormagen könnte sich aus dem "ChemLab"-Projekt die Perspektive ergeben, neue, junge Firmen ansiedeln zu können und sein Image als moderner Wirtschafts- und Chemiestandort weiter zu verbessern.