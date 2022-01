Lagerraum in Dormagen durchsucht : Zoll und Polizei zerschlagen Drogenring

In etlichen Lagerräumen fanden die Ermittler vor allem Marihuana, das in Deutschland verkauft werden sollte. Foto: Polizei

Dormagen Konzertierte Aktion gegen eine Bande: Der Zoll untersuchte Wohnungen und Lagerräume, darunter auch in Dormagen. Gefunden wurden Drogen, Geld, Schmuck und Waffen.

Webshop im Jahr 2019 war der Zoll zuletzt in Dormagen. Damals wurde im Zuge der Zerschlagung eines Webshops für Dopingmittel landesweit 13 Objekte durchsucht worden, unter anderem in Dormagen. Die Beschuldigten sollen einen Webshop den Vertrieb von verbotenen Doping- und Arzneimitteln betrieben haben.

Am 20. Januar 2022 konnten die Essener Zollfahnder einen Lastwagen bei der Anlieferung von Be-täubungsmitteln an einer Halle in Kerpen beobachten. Die Einsatzkräfte nutzten die Gelegenheit und schlugen zu. Und staunten nicht schlecht: Im doppelten Boden des Lkw entdeckten sie 130 Kilogramm Marihuana. Im Fahrerhaus fanden die Zollfahnder noch einmal 20 Kilogramm Haschisch. Ein 31 Jahre alter Hauptbeschuldigter aus Elsdorf, ein 22-jähriger Bonner und der 50-jährige Lkw-Fahrer wurden festgenommen. Bei den sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Elsdorf und Bonn wurden elektro-nische Beweismittel und Munition sichergestellt. Die Auswertung der Spuren ergab den Hinweis auf eine bisher unbekannte „Bunkerwohnung“ in Bonn. Die Essener Zollfahnder durchsuchten am 21. Januar mit Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Köln die „Bunkerwohnung“ und konnten zahlreiche Beweismittel, darunter ca. 220 Gramm Marihuana, einen Revolver, 130 Stück Munition, ein Nunchaku (Würgeholz) und diverse Mobiltelefone sicherstellen. Gegen die drei Festgenommenen wurde durch den zuständigen Richter beim Amtsgericht Köln die Untersuchungshaft angeordnet.