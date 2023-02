L36-Sperrung in Dormagen Stadt verschärft Kontrollen auf illegalen Abkürzungen

„Zahlreiche Autofahrer nutzen trotz Durchfahrtverbot die Feldwege als Abkürzung und fahren zudem mit zu hoher Geschwindigkeit“, teilt die Stadt Dormagen mit. Diese stelle eine Gefahr für Fußgänger sowie Radfahrende dar – „insbesondere für radfahrende Schülerinnen und Schüler in der morgendlichen Dunkelheit“, heißt es. Das Ordnungsamt der Stadt Dormagen appelliert daher nun an die Autofahrer das Durchfahrverbot zu beachten. Es sollen jetzt verstärkt Kontrollen durch die Polizei und das Ordnungsamt durchgeführt werden. Falschfahrer werden kostenpflichtig verwarnt. Auch in den Sozialen Medien ist dies bereits ein Thema, so schreibt eine Userin aus Dormagen: „Unfälle sind da vorprogrammiert, man sollte unbedingt auch an die Hunde, Pferde und natürlich auch die Spaziergänger denken, ich finde das verantwortungslos.“