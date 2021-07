Eine Programmübersicht : Mini-Beach kommt erneut in Dormagens Innenstadt

Dormagen Fünf Wochen soll der SWD Mini-Beach in der Innenstadt Urlaubsgefühle verbreiten. Mit musikalischen Auftritten und weiterem Programm soll für Unterhaltung gesorgt werden.

„Durch die Corona-Lockerungen in den vergangenen Wochen konnten wir jetzt recht kurzfristig doch noch ein kleineres Programm organisieren, wobei Musik das zentrale Element ist“, sagt SWD-Eventmanager Thomas Anno. 20 Palmen sollen für ein Urlaubsfeeling sorgen, ergänzt werde diese von Relax-Inseln aus Liegestühlen entlang der „Kö“. Für strandtaugliche Verpflegung der Besucher sorgen die Gastronomen vor Ort. „Von der Atmosphäre her möchten wir mit der pandemiebedingt kleineren Strand-Version gerne an den großen City-Beach von 2019 anknüpfen“, so Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt (SWD). Damals gab es gut zwei Wochen lang fast nonstop Party, Konzerte, Sport, Spiel, Wasserspaß und Foodtrucks in der City.

Das Programm im Überblick: Jeden Donnerstag gibt es von 19 bis 22 Uhr Musik am SWD Mini Beach: 15. Juli: Das Kölner Duo Marlen & Chris wird die Beach-Besucher mit Coverversionen von aktuellen und in Erinnerung gebliebenen Hits unterhalten. 22. Juli: HonigMut spielen deutschsprachige Cover und eigene Deutschpop-Songs. 29. Juli: Loungemusik mit Acoustic Cover. 5. August: Groovin-a-box - die größten Hits aus Pop, Rock und Soul der letzten 40 Jahre, gespielt im unverwechselbaren Triosound aus Cajon, Bass und Piano. Weitere Programmpunkte: Am 17. Juli verteilt Stelzenläuferin Mademoiselle Fleur den druckfrischen regionalen Einkaufsführer der Stadt in der Fußgängerzone. Rheinstein, der Legoladen, präsentiert am 24. Juli ein Lego Event: Ein Legomännchen wird als Walking Act auf der Kölner Straße unterwegs sein und sich gerne mit großen und kleinen Fans fotografieren lassen. Um 12 und um 14 Uhr startet bei Rheinstein an der Kölner Straße 122 eine Schnitzeljagd, die zum Beach führt, wo dann ein Schatz gehoben werden kann. Vor der Sparkasse wird ein Lego Beach Buggy Parcours aufgebaut, bei dem Geschicklichkeit gefragt ist. Am 31. Juli gibt sich beim Fisch-Rodeo ein Verwandter des weltberühmten Pixar-Clownfisches Nemo die Ehre. Wer zum Ritt in der Wellenarena antreten will, muss nur zwei Kriterien erfüllen: mindestens sechs Jahre alt und nicht schwerer als 120 Kilogramm sein. Auch der Familien-Ferien-Trödel am 7. August von 10 bis 16 Uhr fällt in die Mini Beach-Saison. Stände sind buchbar per Email an flohmarkt@swd-dormagen.de. Am selben Tag stellt der Freizeitmarkt Gongoll am Mini Beach die neuesten Grilltrends und Geräte vor. Auch zum Dormagener Online-Marktplatz Nahwerte wird es dann einen Stand geben.