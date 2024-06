Streetdance, Lesen, Origami Diese Aktionen gibt es in den Sommerferien in Dormagen

Ein weiteres Angebot ist der Kulturrucksack. 13 Angebote finden in den Sommerferien statt. Von zwei Graffiti-Workshops am Jugendplatz in Stürzelberg und in Horrem über Tracks produzieren in der Musikschule, einem Comic-Workshop, Upcycling-Veranstaltungen sowie einem Streetdance-Workshop bis hin zu einem Origami-Kurs ist vieles dabei. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Mehr Informationen finden Interessierte im Internet unter www.dormagen.de/kulturrucksack.