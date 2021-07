Kunstwerk in Dormagen : Stadt will Landeswettbewerb mit Skulptur gewinnen

Horrem Dieses Jahr ist für die Städtebauförderung des Landes ein ganz besonderes: Sie feiert 50-jähriges Bestehen. Davon will Dormagen profitieren.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen stellt die Errungenschaften der Städtebauförderung deshalb mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch Dormagen nimmt am Wettbewerb teil – mit der Skulptur auf dem im Vorjahr fertiggestellten Kreisverkehr in Horrem. Das 5,50 Meter hohe Kunstwerk des Solinger Bildhauers Michael Bauer-Brandes wurde von der Baugenossenschaft Dormagen gesponsert. Die eindrucksvolle Skulptur veranschaulicht den Gemeinschaftsgedanken, zusammen die Schwierigkeiten des täglichen Lebens zu meistern.