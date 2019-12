Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen : Mittwochsmaler verfremden Kunstwerke

Künstlerin Anne Becker-Küpper vor einigen der Bilder in der Galerie-Werkstatt im Kloster Knechtsteden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Knechtsteden Die Mittwochsmalgruppe des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen setzt sich in einer Ausstellung mit der Verfremdung und Veränderung von Bildern bekannter Künstler auseinander.

von Melanie Lichtner

Vincent van Goghs „Sternennacht“ oder Johannes Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ kennt so gut wie jeder. Aber was passiert, wenn man beispielsweise, das Dorf von Van Goghs Gemälde durch den Kölner Dom austauscht? Die Mittwochsmalgruppe des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen auf dem Gelände des Klosters Knechtsteden hat genau das getan: In ihrer Ausstellung „Verfremdung“ wurden Bilder bekannter Künstler verändert.

Anne Becker-Küpper hat die Mittwochsgruppe 1983 selbst gegründet und leitet diese immer noch. „Zwar hat sich die Konstellation über die Jahre verändert“, sagt die Künstlerin. „Aber ich bin immer noch da.“ Außerdem war sie von 1989 bis 1999 Vorsitzende des Kunstvereins.

Am Anfang jedes Jahres setzt sich die Gruppe zusammen, und legt ein Thema für die nächste Ausstellung fest, daran wird dann die folgenden Monate gearbeitet. 2018 fand beispielsweise eine Ausstellung zum Thema „Rot dominiert“ statt. Für die Ausstellung in diesem Jahr entschied sich dich Gruppe für das Thema „Verfremdung“.

Ziel war es, Gemälde berühmter Künstler wie Klee, van Gogh oder Picasso zu verfremden. Anne Becker-Küpper hat sich mit van Goghs „Sternennacht“ auseinandergesetzt. Während der Hintergrund ihres Bildes dem Original von van Gogh beeindruckend ähnlich sieht, findet man im Vordergrund allerdings den Kölner Dom anstelle eines Dorfes. Ein weiterer Teilnehmer hat eine Verfremdung an Johannes Vermeers „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ vorgenommen. In Vermeers Gemälde trägt das Mädchen einen blauen Turban sowie ein gelbes herabfallendes Tuch, der Teilnehmer der Mittwochs-Gruppe hingegen stellt das Mädchen als Punkerin mit einem grünen Irokesen dar. Rena Werneyer ist seit 1987 Mitglied der Mittwochsmalgruppe und leitet zudem ein Seminar am Dienstag: „Für mich sind die alten ehrwürdigen Maler ein wenig ausgelutscht“, sagt sie lachend. Aufgrund dessen hat sie eine Karikatur von Walter Hanel verfremdet.

Auch gibt es Teilnehmer, die durch die Verwendung von anderen Farben das Original verfremdet haben. „Jeder hat seine eigene Vorstellung in die Verfremdung eingebracht“, erklärt Becker-Küpper. Neben den Bildern der Teilnehmer findet man auf der Ausstellung auch immer das Original. So können die Besucher genau sehen was verändert und verfremdet wurde.

Zusehen sind die Bilder noch bis Donnerstag, 5. Dezember, in der Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen in Knechtsteden. Wer das nicht mehr schafft, kann sich auf 2020 freuen, denn bereits im Februar findet die nächste Ausstellung der Teilnehmer statt. Dann werden im Gegensatz zur jetzigen Ausstellung, Bilder in kleinen Formaten zu sehen sein.