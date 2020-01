Ausstellung in Dormagen : Der Kunstverein Knechtsteden stellt sich vor

Infos

Kunstverein Der 1985 gegründete und vom Chemiekonzern „Bayer“ geförderte Verein Kunstverein Knechtsteden bietet u.a. die Fachbereiche Malerei, Kalligrafie, Fotokunst, Bildhauerei, Grafik, Keramik, Seidenmalerei, Porzellanmalerei, Quilt und Silberschmiede an und ist sowohl Werkstatt als auch Galerie. Die etwa 250 Vereinsmitglieder können in den Ateliers jederzeit individuell an eigenen Werken arbeiten oder sich in größerer Runde treffen, um gemeinsam kreativ zu werden und sich auszutauschen. Daneben haben die Vereinsmitglieder auch die Möglichkeit, ihre fachlichen Fähigkeiten in Seminaren und Workshops weiterzubilden. Diese Seminare sind für Nicht-Mitglieder zugänglich.

Öffnungszeiten Die Gemeinschaftsausstellung ist noch bis zum 23. Januar geöffnet: am Wochenende von 11 bis 16 Uhr und unter der Woche während der Öffnungszeiten des Ateliers.

Adresse Kloster Knechtsteden, Haus 13