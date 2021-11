Ex-Kunstturn-Bundestrainerin aus Dormagen : Ulla Koch trägt sich ins Goldene Buch ein

Dormagen Die gebürtige Dormagenerin ist die erfolgreichste deutsche Kunstturn-Bundestrainerin. Sie erhielt auch die Goldene Münze der Stadt überreicht.

Über zwei Jahre ist kein prominenter Name mehr neu ins Goldene Buch der Stadt gekommen. Am Donnerstag war es soweit: Mit Ursula „Ulla“ Koch ziert das Buch die Unterschrift der erfolgreichsten deutschen Trainerin im Kunstturnen. Die gebürtige Dormagerin, die in Bergisch-Gladbach lebt, ist nach den Olympischen Spielen zurückgetreten, nimmt aber weiterhin alle anderen Aufgaben - vor allem in der Ausbildung von jungen Turntrainern - wahr.

Unter den Gästen war auch ein Schützling von ihr, die Dormagenerin Sarah Voss. Die Weltklasse-Turnerin, mehrfache Deutsche Meisterin und Teilnehmern an den Olympischen Spielen in Tokio, wollte bei dieser besonderen Ehrung ihrer Trainerin dabei sein. Sie bezeichnete Koch, bei der im Nationalteam seit mehr als einem Jahrzehnt trainiert, als „Löwen-Mama“, die sich bedingungslos vor ihre Athletinnen stellt, diesen aber auch alles abverlangt. „Ich musste mir ihren Respekt hart erkämpfen“, erzählt die 22-Jährige. Voss, die in Dormagen lebt und in Köln trainiert, hatte nach Olympia eine Pause eingelegt und auf eine Teilnahme an der kurze Zeit später folgenden Weltmeisterschaft verzichtet. „Es war eine anstrengende Zeit und schwierig, nach dem nicht so erfolgreichen Wettkampf bei Olympia wieder runterzukommen.“ In vielen Gesprächen mit ihren Trainern hat sie das Konzept für die nächste Zeit besprochen. Höhepunkt soll im August nächsten Jahres die EM in München sein, gefolgt von Olympia 2024 in Paris. An ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken, will sie den Schwierigkeitsgrad aufstocken, um ihren Traum von einer Medaille bei einem großen Wettkampf wahr werden zu lassen.