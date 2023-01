Kunstausstellung in Knechtsteden Faszinierende Textilkunst im Atelier

Das Jahr 2023 beginnt im Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen in Knechtsteden mit einer Textilkunst-Ausstellung.Vom 14. Januar bis zum 2. Februar 2023 zeigen die Künstlerinnen Beate Kortländer aus Neuss und Dorothea Grunewald aus Dormagen in ihrer Ausstellung „Faszination Textilkunst“ interessante textile Kunstwerke. Beate Kortländer arbeitet mit Industriefilzen. Diese bestehen aus Wolle in unterschiedlichen Dichten mit hoher Belastbarkeit. Ihre Teppiche, Reliefs und Wohnskulpturen stellt sie aus industriell für sie angefertigten Stanzformen oder Zufallsprodukten in Form von Stanzresten der industriellen Produktion her, die durch phantasievolle „Verknöpfungen“ und Nahttechniken zusammengefügt werden. Sie wurde 2019 mit dem 19. Bochumer Designpreis „FormART“ ausgezeichnet.