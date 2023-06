Kunstausstellung in Dormagen Junior D’Art findet ohne Jurierung statt

Das Thema der diesjährigen Junior D´Art lautet „Unsere Welt: neu denken“, stattfinden wird die städtische Kunstausstellung vom 16. Juni bis 9. August in der Glasgalerie des Kulturhauses Dormagen. An der Ausstellung teilnehmen können kreative Menschen von elf bis 21 Jahren aus dem Stadtgebiet Dormagen. Doch erstmalig wird es in diesem Jahr eine Neuerung geben, denn da nicht genügend (großformatige) Kunstwerke eingegangne sind, wird die Junior D’Art ohne Jurierung stattfinden. Bedeutet: Alle eingereichten Bilder und Skulpturen werden in der Glasgalerie ausgestellt werden.