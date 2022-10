Kunstausstellung in Dormagen : D’Art knackt schon jetzt Rekorde

Juroren und Organisatoren in der Kulle: (v.l.) Martina Storm, Melanie Guthe, Holger Hagedorn, Olaf Moll, Irmela Hauffe, Ulrico Czysch. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Noch nie haben sich so viele Menschen für die Kunstausstellung D’Art beworben. Juroren entscheiden nun, welche Werke es in die Ausstellung schaffen.

Nie zuvor wurden bei der Kunstausstellung D‘Art so viele Bilder eingereicht wie in diesem Jahr, beworben hatten sich 186 Kreative mit insgesamt 275 Werken. Darunter 237 Bilder, 37 Skulpturen und ein Video. Dies sind Rekordzahlen in der Geschichte der D‘Art – zum Vergleich: Für die 2018 in Präsenz ausgerichtete Ausstellung hatten sich 81 heimische Künstlerinnen und Künstler mit insgesamt 191 Werken beworben. Die darauffolgende Ausstellung konnte nur online ausgerichtet werden.

Am Freitagnachmittag hatten die Juroren Melanie Guthe (Bildende Künstlerin aus Düsseldorf), Martina Storm (Kunstlehrerin an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule) und Holger Hagedorn (Multimedia-Künstler aus Pulheim) die Qual der Wahl und mussten eine Entscheidung treffen, denn lediglich 110 Werke können ausgestellt werden. Alle Bilder und Skulpturen wurden in der Kulturhalle (anonym) ausgestellt und dann anschließend von den Juroren bewertet. „Ich lege besonderen Wert darauf, dass die Werke zum Thema passen“, erklärt Melanie Guthe.

Dieses lautet in diesem Jahr „In neuem Licht“. Die Künstlerin führt aus: „Die Bewertung fällt mir grundsätzlich nicht schwer, ich habe schon einige sehr gute Fotografien entdeckt, das hat mich überrascht, da das eigentlich nicht mein bevorzugtes Medium ist.“ Auch Holger Hagedorn ist der Bezug zum Thema wichtig: „Wenn der nicht gegeben ist, dann gehört es für mich auch nicht in diese Ausstellung. Es gibt viele Kriterien, die ich beachte, nicht nur meinen eigenen Geschmack.“ Auch provokative Arbeiten schätze er sehr, „allerdings sollten diese nicht zu klischeebehaftet sein. Wichtig ist, dass man die Persönlichkeit und die eigene Handschrift des Künstlers in den Werken erkennt. Dormagen muss sich jedenfalls nicht verstecken.“

In den kommenden Tagen steht fest, welche rund 110 Bilder es letztendlich in die Ausstellung schaffen. Die D’Art beginnt am 4. November um 19.30 Uhr und geht bist zum 22. Februar 2023. Ausstellungsort ist die Glasgalerie des Kulturhauses und Schirmherr ist Unternehmer Reinhard Knauft aus Dormagen. Die Künstler mit den jeweils drei besten Werken in der Altersklasse U25 und Ü25 werden im Rahmen der Finissage am Mittwoch, 22. Februar 2023, ausgezeichnet. Eine Besonderheit: Die 18. D‘Art ist die erste, die in Präsenz und online zu sehen sein wird.

