Kunst Initiative Dormagen Erste Ausstellung in der alten Apotheke

Die Stadt Dormagen verfügt über knapp 5000 wertvolle Kunstwerke, darunter Radierungen, Zeichnungen und Öl-Gemälde von Künstlern wie Theo Blum, Albert Reich und Otto Andreas Schreiber. All diese Kunstwerke sollen nun der Öffentlichkeit in Ausstellungen zugänglich gemacht werden, dafür wurde die Kunst Initiative Dormagen gegründet, die nun mit einer Ausstellung im „Netzwerk Alte Apotheke“ der St. Augustinus Gruppe an der Kölner Straße 30 in Dormagen ihren Aufschlag macht.