Kunst in Dormagen Innenstadt-Geschäfte zeigen die Highlights der D'Art 2022

Die Kunstmeile entlang der „Kö“ beginnt im Süden beim Haarwerk und zieht sich nördlich bis zum Sanitätshaus Salgert. Auch in den Seitenstraßen können Flaneure Bilder entdecken. Bei Ola Güttlers Haarsalon an der Nettergasse etwa, in der Tanzschule Hüftschwung Unter den Hecken, beim Trauerhaus Müschenborn an der Florastraße oder Sebastian Pototzkis Fotostudio an der Römerstraße. 22 Geschäfte in der Innenstadt stellen insgesamt 44 Werke ins Schaufenster. Die beiden Sieger der D’Art 2022, Elina Musa mit „Fairy Morning“ in der Kategorie U25 und Peter Engländer mit „Kowloon – geg. Honkong“ (Ü25), zeigt Angelika Knauft in ihrem Kosmetikstudio an der Marktstraße 12.