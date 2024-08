Erinnerungskultur in Dormagen City-Stolpersteine im neuen Glanz

Stolpersteine sind quadratische, mit einer Messingplatte versehene Gedenktafeln, mit der der Kölner Künstler Gunter Demnig die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit wachhält. Nach dem Motto: ein Stein, ein Name, ein Leben. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitiert Gunter Demnig den Talmud. Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten.