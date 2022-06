Kunst im Kreisverkehr: Unstimmigkeiten bei Skulpturen in Nievenheim​

Nievenheim Nicht alle Bürger sprechen sich für die geplanten Skulpturen auch, doch der Verein Heimatfreunde Nievenheim/Ückerath steht dahinter.

In der vergangenen Woche präsentierten die Heimatfreunde Nievenheim-Ückerath erstmalig ihre Idee, zwei Silhouetten-Skulpturen inmitten zweier Kreisverkehre in Nievenheim zu platzieren. Alles ist bereits geplant und auch die Standorte stehen fest. Die Skulpturen sollen am Kreisverkehr zwischen der L380 und L36 (Neusser Straße/Straberger Weg) und am Kreisverkehr L380 (Neusser Straße/Im Scheidplatt/Am Hahnen) erbaut werden. Doch ganz so reibungslos, wie von dem Verein erwartet, wird dieses Projekt nicht angenommen.