Kreative aus Dormagen Helga Gendriesch stellt Werke bei der Discovery Art aus

Die Discovery Art Fair Cologne ist am Freitag, 21. April, und am Samstag, 22. April, jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr. Tickets für die Messe in der XPost Köln am Gladbacher Wall 5 sind online unter https://discoveryartfair.com erhältlich.