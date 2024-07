Comic-Workshop in Dormagen Fantastische Welten und kreative Köpfe

Am Ende ging auch ein großer Dank an den „Kultur Rucksack NRW“. „Durch dieses Projekt werden viele Projekte auch in Dormagen mit öffentlichen Mitteln gefördert“, so Katrin Pöllnitz. Sie hofft, dass sich noch viele Kinder zu kreativen Projekten inspirieren lassen. Zum Beispiel beim Collagen-Workshop im Rahmen des Kultur Rucksacks NRW am 14. August.