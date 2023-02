Kulturkirche in Dormagen Maria-Gesänge in der Christuskirche

Mutter Gottes-Verehrung in dieser Intention, das wurde bei diesem wundervollen Musizieren deutlich, ist zwar erheblich „außer Mode“ gekommen, doch an diesem Abend in der Kulturkirche waren die Anstöße so stark und die Eindrücke so nachhaltig, dass die entstandenen Fehlstellen deutlich gefüllt wurden. Allein das mit Noten entworfene Bild der Mutter unter dem Kreuz rührte bei den Zuschauern an teils verschüttete Empfindungen.