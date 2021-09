Kulturkirche Dormagen : Tourneeabschluss der Beatles-Coverband „Rubber Soul“

Dormagen Am vergangenen Wochenende sorgte die Beatles-Coverband „Rubber Soul“ für Stimmung in der Kulturkirche in Dormagen. Auch die nächste Band lädt zum Tanzen ein.

Ursprünglich kommen sie im Original aus Liverpool, doch ihre Hits fanden mit der Coverband „Rubber Soul“ nun schon zum sechsten Mal den Weg nach Dormagen. Zweieinhalb Stunden Beatles stand am Freitagabend in der Kulturkirche Dormagen auf dem Programm und für die Gäste bedeutete dies zweieinhalb Stunden klatschen, mitsingen und am Ende auch tanzen.

Die Band „Rubber Soul“ bringt Beatles-Hits auf die Bühne. Foto: Picht

„Rubber Soul“ besteht aus Toto Löhnert (Leadgitarre), Heri Scherkenbach (Rhythmusgitarre), Jürgen Lenkeit (Bass) und Bernd Alsdorf (Drums). Alle vier Musiker sind leidenschaftliche Beatles-Fans. „Sonst würden wir das nicht schon so lange machen“, sagt Toto Löhnert, schließlich feierte das Quartett schon das 20-jährige Bestehen der Band.

Das Konzert in Dormagen markierte das Ende einer kleinen „Blitztournee“ für die vier Musiker in diesem Kalenderjahr nach der langen Corona-Pause. „Die Lieder der Beatles waren alle relativ kurz, deshalb spielen wir schnell mal 43 Lieder an einem Abend“, sagt Alsdorf.

Pfarrer Frank Picht, Organisator der Friday-Night-Reihe in der Kulturkirche, war mit der Resonanz letztlich zufrieden: „Es waren weniger Leute da als noch beim letzten Auftritt der Band hier. Aber das liegt an der generellen Zurückhaltung nach Corona. Das sagen viele Veranstalter und Musiker. Aber der Saal war gut gefüllt und es hat allen Spaß gemacht.“ Durch die 3G-Zugangsregel konnte das Konzert ohne Maske genossen werden. Weiter geht es schon am 8. Oktober mit Page1, die eine gute Mischung aus Soul, Funk und Pop mit ebenfalls vielen Klassikern bieten. Karten gibt es online unter www.Kulturkirche-Dormagen.de

(NGZ )