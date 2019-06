Gitarren-Konzert : Sven Jungbeck und Freunde brillieren in der Kulturkirche

Ein Virtuose an der Gitarre: Sven Jungbeck in der Kulturkirche. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Dieser Vollblutmusiker der oft leisen und nachdrücklichen Art ist ein Dormagener Eigengewächs. Als stilsicherer Wanderer zwischen verschiedenen Musik-Stilen trat er Freitagabend in der Kulturkirche zu Dritt auf.

Von Klaus Niehörster

Mit dabei waren Johann May, Gitarre und Kontrabass, ein Studienkollege an der Musikhochschule Arnheim, sowie die eindrucksvolle Sängerin Clara Beckstein, ein Naturtalent. „Wir spannen den Bogen zwischen Folk und Jazz“, kündigte Jungbeck locker und unangestrengt das Spielen und Singen an. Auf dem Programm standen in den Bekanntheitsgraden tiefverwurzelte Evergreens und eigene Kompositionen.

Faszinierend klangen die sanften und doch so nachdrücklichen Akkorde auf den Zupf- und Streichinstrumenten, und strahlend klar modulierend kam der Gesang von Clara Beckstein über. Munter zugreifend und doch das scheinbar verträumte Sinnen nicht außer Acht lassend war bereits der Solo-Start des Bandleaders - ein wahres interpretatorisches Kabinettstückchen.

Das war nicht nur deutlich erkennbar an seiner Eigen-Kreation „Slow Waltz“ , sondern setzte sich auch in Gesellschaft mit der Sängerin im „Deep River Blues“ wunderbar fort. Bei ihr fiel zudem das rein akzentuierte, kraftvolle Englisch auf, das in angenehmem Kontrast zum sonst allzu oft wie Deutsch erklingenden Originalton stand. Einige der ganz großen Namen der Musik-Szene stellten bei diesem Konzertieren ihre Titel zur Verfügung: Led Zeppelin, Stevie Wonder und sogar Astor Piazzolla.