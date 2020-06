Kultur in Dormagen : Kulturhaus fährt Angebot hoch

Dormagen Das Kulturhaus plant wieder mehr Angebote – der Restart ist bereits erfolgt. Die SPD regt ein größeres Ferienprogramm von Musikschule und Junger VHS für Kinder und Jugendliche an, die in den Ferien zu Hause bleiben.

Im Kulturhaus an der Langemarkstraße werden die Angebote wieder hochgefahren. „Wir sind bereits mitten in einem Restart“, sagt Kulturdezernentin Ellen Schönen. Das betreffe die Volkshochschule mit ganz unterschiedlichen Formaten wie Hauptschulabschluss-Kursen, Online-Yoga und Präsenz-Veranstaltungen wie das Philosophische Café, Nähkurse und vieles mehr. „Bei VHS und Musikschule ist vieles zum Glück auch online möglich“, sagt Schönen. Bei der Musikschule können nun wieder kleinere Ensembles mit bis zu sechs Musizierenden proben. „Ich bin froh, dass wir in allen Bereichen sehr flexible Lehrende haben, die gute Konzepte erarbeiten“, betont die Dezernentin. Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr soll „Sport im Park“ – mit genügend Abstand – erneut angeboten werden. Auch die Stadtbibliothek startet mit dem ersten Krimidinner wieder vorsichtig mit Veranstaltungen. Weitere Kultur-Termine werden bereits je nach Entwicklung der Corona-Schutzverordnung geplant.

Für die Sommerferien sollen weitere Programme für Kinder und Jugendliche hinzukommen, wenn es nach den Vorschlägen der SPD-Fraktion geht. Sie hat mit einem Antrag für den Hauptausschuss am 25. Juni um kurzfristige Prüfung gebeten, ob Musikschule und Volkshochschule (junge VHS) ihre Programme speziell für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien unter Beachtung der „Pandemie-Anforderungen“ erweitern können. Die SPD nennt eintägige Workshops oder mehrtägige „FerienCamps“ (vergleichbar mit Stadtranderholungen), die auch im Freien stattfinden könnten. „Dass gerade Kinder und Jugendliche durch die Einschränkungen der Corona-Krise besonders leiden, ist sicherlich unumstritten. Wahrscheinlich werden in den Sommerferien noch mehr Familien nicht in Urlaub fahren können als sonst“, meint Michael Dries, jugendpolitischer Sprecher der SPD.